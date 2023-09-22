外資棄A股 月內淨沽274億

救市措施失效 滬綜插穿3100 深成指返3年低 雖然近期內地公布的經濟數據有回穩迹象，惟仍不足以撫平外界的憂慮。外資昨日再沽貨離場，月內經滬、深股通已累計淨沽逾270億元（人民幣‧下同）A股。深成指昨日痛失一萬點關，重回疫情時水平之餘，滬綜指亦告失守3,100點，補回上月當局把證券交易印花稅率減半後的裂口，可見這一輪救市行動提振作用甚微。

為了「活躍資本市場」，內地監管部門上月底拋出了下調交易印花稅、降低孖展要求等多個招數，可惜股民無動於衷。深成指昨日跌0.9%，以全日最低位9,981點收市，創2020年4月之後新低。滬綜指收跌0.77%，同樣以全日低位3,084點收市。深圳創業板指數報1,967點，跌0.99%。滬深兩市成交只有5,790億元，連續兩日不足6,000億元。外資昨再淨掟A股43.3億元，月內累計淨掟274.25億元。

監管傳查基金券商量化交易 截至周四，滬深300指數年內已累跌5%。中國證監會月初宣布指導交易所加強股市程序化交易管理後，昨傳出當局最近幾周向一些對沖基金及券商展開問詢及調研，了解沽空活動及量化交易策略。這些量化基金使用衍生品和數據驅動的計數機模型進行快速交易，近月內地有部分投資者把股市疲態怪罪於量化基金的沽空行為。

據報，監管機構希望了解交易邏輯及收益來源，「在甚麼情況下會淨多或淨空，以及買賣訂單的原因」，中證監亦向機構詢問量化機構客戶的規模，以及是否在近期對股市帶來衝擊。不過，調查仍處於早期階段，尚未有結論，但有市場人士憂慮調查可能導致沽空或融券活動監管收緊。

無論如何，市場充斥悲觀情緒，瑞銀新興市場和印度策略師Sunil Tirumalai表示，中國股票很便宜，但在看到更多持續政策支持之前，市場對於進場買貨仍持有懷疑態度。

中國人民銀行前行長易綱發文，呼籲適度加大宏觀政策調控力度。他表示，第二季以來，內地經濟恢復放緩，市場信心偏弱，建議適度加大宏觀政策調控力度，切實支持擴大內需，促進經濟良性循環，以推動今年約5%的經濟增長目標達成。

易綱指，內地經濟總體仍處於疫情衝擊後的恢復階段，要有信心及耐心，建議發揮好結構性貨幣政策作用，因城施策支持剛性及改善性住屋需求，並通過戶籍改革推動城鎮化，釋放消費潛力。

渣打削華未來兩年經濟預測 渣打維持對今年內地經濟增長5.4%的預測，但把2024年及2025年的經濟增長預測由原來逾5%，降至4.8%及4.5%，直言中國人口似乎在2021年已見頂，加上樓市持續調整，且企業對增加產能態度猶豫，資本累積放緩或更明顯，這將拖慢中國未來潛在經濟增長。該行並警告，若中國不進行重大的結構性改革，到2035年經濟增速可能只有3%。

今年外資對A股買賣情況