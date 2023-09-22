道指曾跌254點 俄禁出口油價上揚

上周美國首次申領失業救濟人數跌至20.1萬人的今年1月以來新低，前周持續申領失業救濟人數亦減至166.2萬人，兩者都背離市場預期，支持美國聯儲局降低明年潛在減息空間的理據，繼而刺激美國國債孳息率抽升，其中10年期升至4.494厘，刷新16年高位，30年期升見4.533厘，為12年來首度突破4.5厘大關。

如是者，美股3大指數延續聯儲局議息後的跌勢，道指曾跌254點，低見34,186點；標指曾跌46點，低見4,356點；以科技股為主的納指曾挫200點，低見13,269點。

樓市亦受高息衝擊，8月美國成屋銷售以年率計僅404萬間，遜預期，連跌3個月且創7個月新低。

思科收購 涉2184億 市況不利科技股之際，道指藍籌股思科系統宣布以每股157元現金收購網絡安全公司Splunk，涉資280億美元（約2,184億港元），為集團今年第5宗，以及史上最大的收購，預期明年第三季完成，其後首年就能帶來正現金流及提高整體毛利率，第二年就能提高集團的經調整每股盈利。

近期思科不停在安全領域進行併購，Splunk的技術協助企業降低黑客入侵的風險，以及加快出事時的解決速度。若思科因監管機構阻攔等任何原因中止交易，須支付14.8億美元的「分手費」，反之如果中止交易的是Splunk，思科就能得到10億美元的「分手費」。獲溢價收購的Splunk股價周四大漲最多逾21%，高息環境下仍準備大手燒錢的思科曾跌逾4%。

高通否認撤出上海 半導體板塊方面，高通就撤出上海的消息澄清，承認基於目前宏觀經濟狀況及市場需求，預期會進一步調整架構，所以上海分公司會削減人手，但未至於大舉裁員，更不是要撤出上海，高通股價早段跌1.2%。

不過，博通股價更傷，早段曾瀉4.2%，市傳Google討論過最快在2027年不再使用該公司的人工智能（AI）晶片，以自家產品取代，「25%以上收入將來自AI」的願景面臨不確定性。Google母企Alphabet亦曾跌2.2%。反觀微軟宣布，其生成式AI應用Copilot下周二起引入到PowerPoint等所有產品，股價曾倒升最多1.42%

另邊廂，俄羅斯政府以滿足國內需求名義，下令即日起禁止出口汽油和柴油，沒有交代何時結束，刺激國際油價倒升，紐約期油及布蘭特期油分別高見每桶90.71美元及94.1美元，升1.17%及0.6%。