英利率意外不變 鎊匯6個月低

英倫銀行出乎市場意料之外不加息。該行的貨幣政策委員會（MPC）昨日以5票對4票，將指標利率維持於15年來的高位5.25厘，為過去20個月共14次議息會議之後首次加息「斷纜」，市場原先預測會上調四分之一厘。消息公布後英鎊匯價跌至3月以來低位，兌美元挫0.7%，低見1.2243，或兌9.5874港元。

該行會後聲明指出，愈來愈多迹象顯示，更緊縮的貨幣政策對勞動力市場和實質經濟構成一些影響。MPC將繼續密切監察持續通脹壓力和整體經濟韌性的指標，包括勞動力市場緊張情況，以及工資增長和服務價格通脹的後向。

另外，MPC昨日一致通過加快量化緊縮計劃下出售債券的速度，來年將英倫銀行持有的英國國債減持規模，由原先的800億英鎊增至1,000億英鎊，並相信市場可吸納，不會對孳息率帶來太大影響。

事實上，美國本次暫停加息後，有不少國家的央行都爭相倣效。瑞士央行昨宣布利率維持在1.75厘，市場原先預計上調四分之一厘，瑞士法郎昨日挫約0.7%。印尼央行則維持指標7天期逆回購利率於5.75厘不變，符合市場預期，屬連續第8個月維持利率不變，印尼盾昨日升約1%。

瑞典上調0.25厘 未見頂 巴西央行減息半厘，指標利率下調至12.75厘，符合市場預期。議息聲明稱，預計在接下來的會議還會有同樣的減息幅度。巴西央行於上次8月會議亦減息半厘，是自2020年以來首次減息。巴西貨幣雷亞爾昨日挫約0.3%。

瑞典央行則加息四分之一厘，令指標利率升至4厘，本月27日生效，並且是連續第8次加息，符合預期。央行聲明強調通脹壓力仍然過大，預期政策利率可能進一步上調。瑞典克朗昨日顯著跌近1%，兌0.0892美元。