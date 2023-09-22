港P未有調整 市場料年內升1/8厘

美國聯儲局一如預期沒有加息，一眾港銀亦按兵不動。滙豐銀行昨日宣布，該行最優惠利率（P）將維持不變，保留在目前的5.875厘。不過，市場預期在資金成本壓力續增下，香港銀行仍有加息壓力。

金管局表示，美國加息周期是否完結仍有待確定，而高息環境應會維持一段時間。港元拆息在往後一段日子可能仍會處於較高水平，提醒市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，應小心考慮及管理利率風險。至於香港的金融及貨幣市場運作維持暢順，港元匯率保持穩定，會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。

港元拆息昨日普遍向下，與樓按相關的一個月港元拆息報5.23607厘，按日跌約一點子，連跌兩日。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，多家香港銀行早已上調按揭封頂息率，使現時普遍新做按息升至4.125厘，創逾15年半新高。這次滙豐沒有加P，業主供樓負擔未有再進一步增加，對現時疲弱的樓按市場相對正面。

曹表示，不排除聯儲局最快於下次議息會議恢復加息，年內掉頭減息的機會不大，聯邦基金利率將維持高水平一段時間，港美息口差距有機會進一步擴大，料今年拆息將維持高水平，不排除港銀年內加多一次P息，幅度約0.125厘。

專家促撤辣助樓市回穩 中原按揭董事總經理王美鳳指出，現時樓市淡靜，息率企於較以往偏高水平，「租平過供」的情況加劇，將令樓市進一步受壓。她建議政府即時研究為樓市注入利好條件，以平衡現時負面因素，現時是合適時間去審視措施是否仍有需要，包括可考慮撤銷物業買賣辣稅，讓樓市回復具彈性的運作空間，有助樓市平穩發展及維持適度流轉。