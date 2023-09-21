輪商精選：美團博彈 吼貼價17553
美團(03690)上周五終止3連跌後，本周一起再度連跌，昨日低開約0.8%後跌幅擴大，及後失守120元水平，最低見118.6元的兩個月低位，收市報119.2元，跌逾2%，表現落後大市兼連跌3日。有券商預料，美團今年第四季度外賣業務將受宏觀影響以及淨現金減少，但仍看好其後市表現，給予「買入」評級。
觀察個股認股證資金流向，美團好倉於近期獲資金吸納，上周三至本周二共錄得約940萬元資金流入，昨日亦見資金留意好倉。淡倉於近日同樣獲資金留意，例如本周二錄得約250萬元資金流入。
睇淡可留意17780
就美團股價跌穿120元水平至近月低位，投資者在部署時應重新審視產品條款，避免選擇早前留意，但已不適合市況的產品。
投資者如看好，目前可考慮選擇貼價條款的產品以控制風險，例如可留意美團認購證17553，行使價130.1元，2023年11月27日到期，實際槓桿8.2倍，為貼價、高敏感度選擇。
投資者如看淡，可留意美團認沽證17780，行使價107.9元，2023年12月22日到期，實際槓桿6.9倍，為低面值、高槓桿產品。
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