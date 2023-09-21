板塊分析：內地手遊行業展現吸金力

騰訊海外遊戲收入增19% 騰訊公布，今年6月底止第二季度的國際市場遊戲收入增長19%至127億元（人民幣‧下同），排除匯率變動的影響後，增幅為12%。

在中國的手遊市場方面，隨着內地步入後疫情時代，遊戲業務受益於經濟復甦。有機構發表7月份中國遊戲市場銷售數據，行業收入按年增逾37%。報告指，內地遊戲市場實際銷售收入286.1億元，按月上升3.34%，升幅收窄0.83個百分點；按年上升37.49%，按年增長率連續3個月為正數，增長幅度連續遞增。

細分市場，7月的移動及網絡遊戲市場按月、按年均增長。中國移動遊戲市場實際銷售收入221.1億元，按月升3.4%，按年升51.09%，主要是暑期宣傳活動及月內多款新手遊表現佳。中國網絡遊戲市場實際銷售收入達56.95億元，按月增3.64%，按年升7.64%，有新遊戲上線帶來增量。

意博資本亞洲有限公司管理合夥人 鄧聲興（作者為註冊持牌人士，未持有上述股份）