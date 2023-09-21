私宅動工月縮98%

私人住宅動工量從高位急速滑落，據屋宇署最新資料，7月只有51個單位動工，按月勁跌約98%，創半年新低。

利嘉閣陳海潮表示，期內只有一個項目動工，位於西貢南邊圍，並為今年1月「零動工」後的6個月最少。而綜觀今年首7個月累積數字有7,586伙，較去年同期上升約23.3%，為5年同期最多。

同屬該集團的西半山羅便臣道88號，亦批建為一幢16層高住宅，另設兩層平台及兩層低層地下樓層，總樓面約4.96萬方呎。

同系新界古洞北住宅發展，今年獲城規會許可放寬約8.3%的發展密度，項目最新也獲批修訂圖則，將建兩幢28層高商住樓宇，設3層平台及兩層地庫，總樓面按比例增至約36.73萬方呎。