東九首8月租升半成 黃埔漲11%

租金升幅較理想私人屋苑

中港通關後，本港私人住宅租金持續上升，跑贏樓價。有報告指，截至今年8月，九龍東屋苑租金已累升逾半成，其中，區內紅磡黃埔花園呎租漲超過11%最勁。

中原地產研究部楊明儀指，租金受到內地學生和專才流入，以及用家轉買為租的影響下，持續向上，而樓價卻在加息周期及一手盤低價推售的打擊下跌。她預期，中原城市租金指數按年上升約7%，中原城市領先指數則下跌約5%。

以117個大型成分屋苑劃分，今年九龍屋苑租金升幅領先。8月九龍東包括紅磡及觀塘等屋苑租金，較去年12月平均上升約5.32%，升幅明顯優於九龍西的長沙灣、旺角及尖沙咀等的約4.52%。九龍東之中，黃埔花園及黃埔新邨的調整實用面積呎租分別約35.9元與39.8元，漲約11.49%及約10.56%。

昇悅居呎租增10% 至於九龍西租金升幅較大的昇悅居，呎租約38.2元，較去年底升約10.72%，不過，傳統屋苑美孚新邨呎租約30.8元，只升約2.67%。港島東屋苑租金平均上升約2.53%，升幅較港島西南的約1.51%為高。新界西北的租金則回落約2.25%。