新盤概況：飛揚1期周日晒冷 增租客優惠
涉70伙 563萬起
長實營業部助理首席經理楊桂玲指，將發售單位包括38伙兩房戶及32伙三房戶。而最新推出的「租置賞建期」付款計劃，只要出示租約，購買兩房戶及三房戶，分別可享額外4%及5%現金回贈，可用以抵銷樓價餘款，連同回贈計，整批單位折實平均呎價約12,848元，折實售價約563萬元起。
新價單同時設「至尊人才建期」付款計劃，為29個行業、職業及高端人才通行證計劃，或文憑及以上學歷人士而設，可享額外3%折扣，連同其他優惠計最高有18%折扣。該盤現樓單位昨日曝光，為1座21樓A室，屬三房連儲物室間隔。
新地的馬鞍山雲海發展項目第2期雲海別墅，將於周日起發售4伙洋房及別墅，實用面積2,151至3,089方呎。
文曜沽10戶套9千萬
建灝地產的馬頭角聯合道翻新項目文曜，日前以蝕本價推出首張價單後，昨日隨即正式開賣，截至昨晚8時已售出10伙，並套現約9,003.02萬元，另有6伙亦已獲買家預留。
澐璟四房貴絕跑道區
該集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，已售出單位成交價介乎約598.8萬至1,811.78萬元，呎價約15,730至20,042元，由於市場反應不俗，會考慮加推單位。至於項目現樓單位3日累計錄得逾3,000個人次參觀，部分時段輪候時間更長達一小時。
儘管整體一手交投低迷，但亦出現個別大額成交。華潤置地（海外）及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區的澐璟，昨售出1座27樓A室四房戶，實用面積2,088方呎，連兩個車位成交價逾1.219億元，呎價約58,401元，售價及呎價均創項目分層標準戶新高，亦為跑道區新紀錄。
星凱‧堤岸呎售2.2萬
中洲置業的沙田星凱‧堤岸昨以791.8萬元售出一房單位。該公司營銷策劃總監楊聰永指出，上述為3座32樓E室，實用面積348方呎，呎價22,753元。此外，佳明集團控股(01271)旗下鄰近港鐵土瓜灣站的明雋修訂價單，增設「720天先住後付付款計劃」。
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