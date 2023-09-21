新盤概況：飛揚1期周日晒冷 增租客優惠

涉70伙 563萬起 長實營業部助理首席經理楊桂玲指，將發售單位包括38伙兩房戶及32伙三房戶。而最新推出的「租置賞建期」付款計劃，只要出示租約，購買兩房戶及三房戶，分別可享額外4%及5%現金回贈，可用以抵銷樓價餘款，連同回贈計，整批單位折實平均呎價約12,848元，折實售價約563萬元起。

新價單同時設「至尊人才建期」付款計劃，為29個行業、職業及高端人才通行證計劃，或文憑及以上學歷人士而設，可享額外3%折扣，連同其他優惠計最高有18%折扣。該盤現樓單位昨日曝光，為1座21樓A室，屬三房連儲物室間隔。

新地的馬鞍山雲海發展項目第2期雲海別墅，將於周日起發售4伙洋房及別墅，實用面積2,151至3,089方呎。

文曜沽10戶套9千萬 建灝地產的馬頭角聯合道翻新項目文曜，日前以蝕本價推出首張價單後，昨日隨即正式開賣，截至昨晚8時已售出10伙，並套現約9,003.02萬元，另有6伙亦已獲買家預留。

澐璟四房貴絕跑道區 該集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，已售出單位成交價介乎約598.8萬至1,811.78萬元，呎價約15,730至20,042元，由於市場反應不俗，會考慮加推單位。至於項目現樓單位3日累計錄得逾3,000個人次參觀，部分時段輪候時間更長達一小時。