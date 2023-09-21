指標屋苑樓價暴瀉

新寶城做價穿6球 盈翠高位挫25% 美國議息前夕，各區二手樓價現「跳崖式」下跌。青衣指標屋苑盈翠半島套三房海景戶，劈價至975萬元獲內地專才承接，樓價比高峰時急挫約25%，約6年帳面仍蝕80萬元。將軍澳新寶城成交價亦跌穿「6球」，比銀行估價低近15%。

美聯蘇順華表示，上述盈翠半島單位為10座中層F室，實用面積約659方呎，5月叫價1,250萬元，約4個月劈價275萬元，獲剛取得香港永久居民身份證的銀行業內地專才購入，呎價約14,795元。原業主於2017年5月以1,055萬元購入上址，最新成交價再低約7.6%，而同類型單位於2018年曾售1,300萬元。

峻瀅5年半輸53萬 將軍澳私人屋苑續現低於600萬元買賣。該行黃少明指，新寶城2座高層E室，實用面積約434方呎，5月開價738萬元，面對淡市減價至603萬元吸客，最終累減141萬元，以597萬元沽出，屬兩房戶今年最低，呎價約13,756元。

同區不少近年購入單位，都要蝕本出貨。中原柯勇稱，峻瀅1座高層D室套三房戶，剛以745萬元易手，呎價約10,750元，原業主持貨逾5年半，帳面虧蝕53萬元。

利淡因素持續湧現，近日不少業主更心急出貨。卓傑物業鄭志傑表示，葵涌雍雅軒2座高層G室兩房戶，實用面積約473方呎，放盤僅約一個月，劈價90萬元，以560萬元成交，呎價約11,839元，最新做價較約兩年前高位急挫約23%。

各區成交量每況愈下，中原余俊文稱，荃灣9月暫錄約26宗二手買賣，只及上月的一半，受息口高企、新盤低開等影響，區內麗城花園2期2座高層H室，實用面積約668方呎，年初開價800萬元，最終減至712萬元成交，累積減幅約11%，呎價約10,659元，原業主持貨約6年，帳面仍蝕6.8萬元。

下康怡單位688萬售 港島藍籌盤都錄低價成交。美聯施志剛指，鰂魚涌康怡花園N座低層15室，實用面積約466方呎，叫價約730萬元，議價後售約688萬元，呎價約14,764元。據悉，該類屬位置較方便的「下康」單位，近數個月罕現低於「7球」成交。

近日二手市場低價成交