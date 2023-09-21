簡訊一覽
●內房股陽光100中國(02608)趕及在復牌死線前刊發欠交的業績報告，股份今日復牌。該企繼過去兩年累蝕68.36億元（人民幣‧下同）後，上半年再按年多蝕33.42%至11.01億元，6月底時一年內要還的貸款和借款升至265.4億元，現金及現金等價物只有7.46億元，已逾期的不同幣種借貸和債券折合多達194.84億元，又因此本金折合8.67億元的優先票據，已經觸發交叉違約條款。
●阿里巴巴(09988)旗下物流業務集團菜鳥與香港理工大學簽署合作備忘錄，就物流可回收裝載容器的研發進行合作，未來雙方將充分發揮各自的科創及行業發展優勢，推進綠色、高效、智慧的物流解決方案。
●滙豐推出行業首個貫通貿易融資流程的方案HSBC TradePay，以前透過短期融資應付貿易營運資金周轉，提取貸款後還要安排將資金轉帳給供應商，一般需時一至兩日，現在兩者合而為一，毋須準備交易文件證明，貸款處理時間更縮短至一分鐘以內。另邊廂，母企滙豐控股(00005)將撥出10億美元資助研發減少碳排放技術的初創公司，包括電動汽車充電、電池存儲、可持續食品和農業、除碳技術等。
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