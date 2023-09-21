道指早段靠穩 11月凍息機率逾七成

市場在美國聯儲局議息會議期間斷定當局不加息，美股周三早段靠穩，道指曾升149點，報34,666點；標指曾升15點，報4,459點；以科技股為主的納指曾升48點，報13,726點。

迪士尼擬擴樂園郵輪投資 芝商所FedWatch工具顯示，就連11月再次凍息的機會率升至72.8%。一般相信這是由於美國通脹降溫，惟基金公司品浩（PIMCO）認為與美國政府本月很可能全面停擺有關。考慮到眾議院共和黨籍議員的取態，一旦停擺，政府未必能夠很快重啟。即使停擺期間政府仍會兌付國債的利息，礙於統計部門難以編纂及公布國內生產總值（GDP）、失業率、通脹率等重要經濟數據，聯儲局遂難以評估經濟狀況，11月便無法加息。

企業消息方面，華特迪士尼揚言未來10年會把主題樂園、度假村和郵輪業務的投資加碼一倍至600億美元（約4,680億港元），即使有關業務在串流業務燒錢和電影票房未如理想的當下，支撐了集團盈利，但市場過去一直忌憚該公司的負債有保留，消息拖累股價周二跌3.62%，周三早段則跌0.2%。

微軟傳減購英偉達AI晶片 一個專注科技和半導體行業的內地媒體宣稱，微軟近日下調英偉達（Nvidia）高端人工智能（AI）晶片「H100」的訂單，並減慢來貨。不過，據台灣供應鏈消息，英偉達的AI晶求仍供不應求，微軟仍維持明年需求量翻倍的展望。英偉達股價周三早段升0.88%。

說到微軟，法院文件披露，該企打算在明年假期旺季推出新款Xbox遊戲機，Series X及Series S下一代的售價分別維持在499美元及299美元。不僅如此，這些為辯護吞併動視暴雪所呈交的文件還反映，原來微軟2020年討論過收購公司在遊戲領域的主要對手任天堂，但「礙於其現金儲備和敵意收購不好看」，不認為任天堂是好的併購對象。微軟股價周三早段升0.28%。

半導體老店英特爾（Intel）公布，12月推出的新款晶片容許生成式AI聊天機械人在電腦運作，不用把電腦連後一個設於雲端的後台數據中心。Intel更向外界展示一塊滿布下一代中央處理器（CPU）「Arrow Lake」的晶圓，預期明年能把這個使用「20A」工藝（兩納米製程）的產品，屆時還能追上台積電。Intel股價周三早段跌2.28%。