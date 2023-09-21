日對中國出口連跌9個月

內地8月下旬暫停從日本進口所有水產品，加上內需消費不及預期，導致日本上月對中國出口金額跌足9個月。日本財務省昨公布的初步數據顯示，8月份日本對中國的出口按年減少11%至1.43萬億日圓，但進口金額減少12.1%至1.92萬億日圓，所以對華貿易逆差收窄15.1%至4,930.94億日圓。

整體而言，日本8月出口按年跌0.8%，連跌兩個月，主要由於礦物燃料和晶片製造設備出口下跌，進口跌17.8%，期內貿易逆差9,304.77億元，多過市場預期的6,785億元，是連續兩個月出現貿易逆差。

Yen兌每美元插穿148 日圓兌每美元周三曾貶至148.17，是去年11月初以來新低，折合每百日圓兌港元在5.27水平。主管外匯事務的日本財務省財務官神田真人表示，他們定期與美國和海外政策制訂者就匯率問題保持密切溝通，雙方都認為匯率過度波動並不可取，且密切關注市場走勢，又重申若匯率持續過度波動，不排除作出任何選擇。

美國財長耶倫在紐約聯合國大會時稱，日本一旦採取任何干預措施支持日圓，相信目的是為了撫平匯率波動，而非影響匯率水平，認為做法可以理解。