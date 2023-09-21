英國上月物價升6.7% 低過預期

英國最新通脹雖稍為放緩，但仍然處於高位，市場普遍預期今日英倫銀行會加息四分之一厘，惟可能是本輪加息周期的最後一次。英國國家統計局（ONS）公布，8月消費物價指數（CPI）按年升6.7%，少過市場預期的7.1%，也較7月的6.8%輕微回落；按月升0.3%，低於預測和前值的0.7%和0.4%。英國財政大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）表示，政府對抗通脹的計劃奏效，惟數字仍然高企，當局將繼續努力完成將通脹在今年底前減半至5%的目標。

英鎊匯價在通脹數據出爐後下跌約0.2%，一度低見1.2334美元；兌港元則報9.6695。

ONS表示，汽油價格上漲為本輪通脹的主要推手，但同期食品和住屋服務價格升幅減少。扣除食品、能源、酒精和煙草價格後的核心通脹為按年升6.2%，低於7月的6.9%。

今或本輪最後一次加息 英國國家經濟社會研究院（NIESR）與美國波士頓諮詢集團（Boston Consulting Group）俱估計今日英倫銀行會是本輪加息周期最後一次出手。美國波士頓諮詢集團成長中心總監Raoul Ruparel更指出，英國通脹放緩，一方面對家庭來說是好消息，但亦標誌着英國經濟正在減速。

另一邊廂，歐洲央行執委會成員Fabio Panetta昨日在一個公開會議表示，現在是時候要考慮下一代歐盟的發展，因為歐洲的財政能力對區內各國共同投資於能源轉型、數碼轉型和安全架構至關重要。其中，正在討論中的歐盟財務管治改革需要反映過去的經驗教訓，要保障投資和國家主權，同時又要確保任何框架是簡單和穩定。歐元昨日升近0.2%，高見1.0698美元，或兌8.3676港元。