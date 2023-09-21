全球債務次季衝上2394萬億歷來最多

全球債務佔GDP比率回升

全球債務在過去10年不斷增加，國際金融協會（IIF）數據顯示，全球包括政府、企業及家庭的債務於今年第二季升至破紀錄的307萬億美元（約2,394萬億港元），半年增加10萬億美元（約78萬億港元），自2013年以來更大幅上升100萬億美元（約780萬億港元）。

佔GDP比率升至336% IIF發表的「全球債務監測」解釋，債務增加的背後，主要是由於大部分國家加息提高舉債成本，同時資助綠色能源轉型也為各國政府支出帶來壓力。

報告又稱，全球債務佔國內生產總值（GDP）的比率連續第二季上升，最新為336%，雖然現水平仍低於新冠疫情期間的360%高位，惟估計至今年底上述數字仍會超越337%，主要是由龐大的政府預算赤字所推動。IIF亦憂慮，各國要配置愈來愈多資金在利息支出，對各國資金成本和債務發展構成長期影響。

此外，IIF提及，上半年全球有逾80%的新增債務來自成熟市場，又以美國、日本、英國及法國升幅最勁。不過，上半年家庭債務佔已發展經濟體國內生產總值的比率降至20年來最低。發展中國家方面，債務增加最多的是中國、印度及巴西。

高息累還款壓力大 另報告提到，隨着愈來愈多債務進行再融資，加上各國為了抵禦通脹，將利率維持在高位，恐令債務利息成本續升。IIF又警告，愈來愈多國家被迫重組債務，居高不下的國內債務將令政府變得脆弱，更令人擔憂的是，全球金融架構沒做好準備，管理與國內債務市場緊張有關的風險。

事實上，在IIF發表報告前夕，國際貨幣基金（IMF）上周亦警告，各國政府宜採取緊急措施，協助減低債務脆弱問題，扭轉長期債務趨勢。IMF表示，減輕債務負擔將創造財政空間，並允許新的投資，助於促進未來幾年的經濟增長。