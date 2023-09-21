絲絲講場：WeChat Pay方便學生北上 家長可向仔女發消費金

依家唔少港人都返內地消費，亦有唔少學子北上交流，都要適應內地嘅電子支付方式。為方便香港學生到訪內地各個城市嘅遊學消費，WeChat Pay HK（微信支付香港）宣布，本月28日推出「暢遊內地消費金」功能，家長可透過WeChat Pay HK帳戶向子女發送「消費金」。

學生唔使綁卡或戶口 學生毋須綁定香港信用卡或銀行帳戶，即可喺內地透過WeChat Pay HK以港幣消費，咁就唔使怕細路返到內地唔夠錢使又或者用唔到電子支付服務啦！

話時話，學生仲可使用內地大受歡迎嘅網上平台，將消費金用喺掃碼點餐、團購優惠等。睇介紹，WeChat Pay HK「跨境遊」頁面聚合超過100個內地必備小程序，學生可使用多個內地人氣平台，例如人氣飲品店「喜茶」、「奈雪的茶」，「瑞幸咖啡」小程序預先落單到店自取；「滴滴出行」預約內地的士及私家車，亦可喺「攜程」預訂內地酒店、機票、高鐵火車票；更可提前下載「美團」、「大眾點評」等應用程式，交易時選擇使用消費金。

不過，起行前記得先完成WeChat Pay HK帳戶嘅身份認證，審核都要一至3個工作天喎！

余絲韻