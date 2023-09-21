波音估未來兩成新機交付中國

美國飛機製造商波音表示，看好中國市場，料未來兩成新飛機將交付給中國。該企在近日發布的「商業市場展望」預期，到2042年，中國將需要8,560架新商用飛機，當中包括6,470架737 MAX等窄體飛機，主要受惠內地經濟增長高於平均水平，以及內地航空旅行需求迅速增長。

料商用機20年倍增 在這些新交付飛機中，三分之二將用於應付機隊增長，其餘用來取代舊飛機，故波音預計，未來20年中國商用飛機數量將增加一倍以上，達到近9,600架。另該企料中國將需要13.4萬名飛機師、13.8萬名技術人員和16.1萬名機組人員，來服務不斷增長的市場。

波音表示，自去年底中國結束嚴格的抗疫限制後，內地航空運輸復甦，帶來強勁的飛機需求，更指不斷增長的需求，將使中國成為世界上最大的航空市場，未來20年內將佔全球飛機交付量的五分之一。

在兩宗致命空難後，波音自2017年已停止向中國航空公司交付客機，目前該企尚在等待恢復向中國航企正式交付相關客機。今年7月，該企曾表示，正為中國客戶提供的737 MAX噴氣機庫存約有85架，原計劃為中國航企提供的55架MAX噴氣機已被重新銷售。