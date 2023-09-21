國泰8月載客量增6倍 貨運升11%

首8月客運破千萬人次 貨運方面，國泰8月載貨11.69萬公噸，按年增11.5%，按月增1%；月內貨物收入噸千米數按年增加13.2%，運載率按年跌8.2百分點至58.8%，以可用貨物噸千米數計算的運力則按年增加29%。

該企又稱，今年首8個月的載客量已重上千萬人次，載客人次較去年同期增加逾13倍，運力上升逾6.3倍，而收入乘客千米數上升逾8.7倍；同期載貨量按年增加20.8%，運力增加87.8%，而貨物收入噸千米數上升60.5%。

國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩稱，8月是暑期旅遊旺季的第二個月，旅遊需求依然強勁，上中下旬都有來自不同地區的需求，包括香港和大灣區居民休閒旅遊、日本盂蘭盆節假外遊需求以至留學生返英美加的需求。

她預計，學生前往英國的需求持續增長，將推動9月份的業務，對年內餘下數月前景保持樂觀，而目前每周已營運約170班往返內地航班，往來16個航點。

iPhone等帶動運輸需求 劉又稱，8月份仍是空貨運業的傳統淡季，月內整體貨運需求及貨運量與7月份相若，網購需求依然活躍；而9月是傳統貨運高峰期的開始，商家漸為「雙十一」、「黑色星期五」作出準備，而即將有全新的消費品推出市場，估計所指的是蘋果公司推出的新款iPhone等一系列新消費電子產品帶動貨運需求上升。

整體而言，該企對今年餘下數月的前景保持樂觀，將繼續為顧客增加更多航班，尤其是往返內地，現時每周營運約170班航班，往來內地15個城市16個航點。此外，集團於月初亦已公布，往返斯里蘭卡科倫坡及印度真奈的航班將於明年2月恢復，繼續為顧客帶來更多航點。