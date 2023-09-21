摩通調高內房違約率預測至42％
第三季尚餘7個交易日，但年初傳出疫情爆發首年當局對房企財務指標所設下「三道紅線」政策可能退場的消息，至今尚未見蹤影。投行摩根大通最新發表超過100家內地房地產發展商的資產負債表排名，並將2023財年的最新違約率預測提升至42%，反映房企在緊箍咒下未見改善。另一投行花旗更繼續狠削房企目標價，今次世茂集團(00813)遭劈價幅度更大，高達84.44%，目標價降至0.7元，以昨日收市價0.86元計，意味仍有18.6%的潛在跌幅。
花旗狠削世茂目標價
花旗繼日前狠削中國恒大(03333)目標價61.53%至0.5元後，再出手大幅調低世茂目標價，評級更由「中性」降至「沽售」。雖然世茂在今年上半年業績公告強調，將繼續落實緩解流動性壓力的措施，但該行預期，世茂在今年至2025年或持續虧損，主要受入帳銷售疲弱、毛利率低及財務成本高企所影響；且考慮到截至6月底止，世茂的淨負債率為372.5%，及債務延期與重組存在不確定性等，故該行下調其投資評級。
世茂過去兩份年報昨日終於出爐，主席許榮茂、副主席及總裁許世壇期間的薪酬待遇亦曝光。許榮茂在2021年及2022年的董事酬金分別為490.6萬元（人民幣‧下同）及360.8萬元，明顯不及2019年及2020年包括花紅在內的酬金的627.1萬元及638.2萬元；許世壇在2021年及2022年則各獲509萬元及870.2萬元總酬金，雖然比2019年及2020年連僱員股份獎勵計劃、退休福利計劃的供款在內取得的1,031.3萬元及1,325.1萬元大幅減少，但相對公司近兩年業績已由盈轉虧、兩年累蝕485.85億元而言，許氏父子的酬金減幅可謂九牛一毛。
亞開行降華經濟預測
至於在上月已主動表示高管會帶頭降薪的碧桂園(02007)，昨透過社交平台交代「保交付」工作，截至今年9月15日，累計交付房屋38.1萬套。集團旗下多筆境內債通過展期，相關債券續停牌。
不過，亞洲開發銀行（ADB）關注內地房地產行業疲弱的問題，更決定下調中國今年經濟增長預測，由4月時估算的5%微降至4.9%，可能低過官方定下的全年經濟增長約5%目標，明年預測則維持於4.5%。除中國因素外，因擔心厄爾尼諾現象對食品價格帶來風險，該行將今年亞洲地區發展中經濟體的增長預測由4.8%下調至4.7%。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：