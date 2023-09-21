摩通調高內房違約率預測至42％

世茂過去兩份年報昨日終於出爐，主席許榮茂、副主席及總裁許世壇期間的薪酬待遇亦曝光。許榮茂在2021年及2022年的董事酬金分別為490.6萬元（人民幣‧下同）及360.8萬元，明顯不及2019年及2020年包括花紅在內的酬金的627.1萬元及638.2萬元；許世壇在2021年及2022年則各獲509萬元及870.2萬元總酬金，雖然比2019年及2020年連僱員股份獎勵計劃、退休福利計劃的供款在內取得的1,031.3萬元及1,325.1萬元大幅減少，但相對公司近兩年業績已由盈轉虧、兩年累蝕485.85億元而言，許氏父子的酬金減幅可謂九牛一毛。