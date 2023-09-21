恒指一個月低 成交縮至713億

美國聯儲局議息結果揭盅前夕，市場觀望氣氛格外濃厚。港股周三依然未能打破悶局，恒生指數全日高低波幅僅162點，收跌111點或0.62%，報17,885點，創一個月收市新低；總成交縮至得713.46億元，乃6月23日以來最少。國企指數及科指分別跌0.86%及1.58%，主板沽空比率20.63%，另「北水」昨日經港股通淨流入31.99億元。

信誠證券聯席董事張智威稱，港股成交本已疲弱，綠債開售抽走部分市場資金，金價向上反映市場避險情況，投資者不願將資金投放股市，相信港股續於18,000點好淡爭持，甚至有機會回落至17,600點。

瑞銀發表的《全球房地產泡沫指數》研究報告指出，雖然香港樓價自2015年來，首度脫離「泡沫區」，但估值仍然過高；又指過去兩年全球通脹及利率上升，導致主要金融中心樓市失衡情況急劇下降。

在全球25個主要城市中，現時僅瑞士蘇黎世及日本東京樓價仍處於泡沫風險區，較去年的9個城市大幅減少；香港在指數中的排名跌至第6位，低於美國邁阿密、德國慕尼黑及法蘭克幅，並一同處於估值過高區域，而鄰近的新加坡樓價則處於合理區。

該行認為，自2015年發表有關指數以來，香港樓價一直處於「泡沫風險區域」，於2003至2018年間累升近4倍，惟居民收入停滯不前，經通脹調整後租金亦僅升50%。雖然樓價自去年中至今年中累跌7%，經通脹調整後的住宅樓價已重返2017年水平，但仍被高估，而樓市庫存增加，意味市場短期將持續疲弱。