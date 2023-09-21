港需多重舉措 鞏固國金地位

羅兵咸倡股票印花稅削半 推行新股通 香港經濟競爭力每況愈下，會計師行羅兵咸永道直言，本港整體交易成本較不少地方高，建議港府將股票印花稅削半，並推行「新股通」，以擴大投資者基礎，提升市場流通量和估值，以多重舉措來鞏固香港國際金融中心地位。

羅兵咸永道亞太及中國主席趙柏基表示，面對前所未有的新變局和競爭，港府更需要展示堅定的信心和韌性，並充分發揮其聯繫匯率所帶來的穩定性、完善法制及國際接軌的專業服務等先天條件，鞏固本港的國際金融中心地位，同時亦要加強區域經貿合作。

降GEM門檻及轉主板要求 該行香港資本市場服務合夥人黃金錢則指，港股交投於上半年跑輸美股及內地A股，相信部分原因是交易成本較高。他建議，股票印花稅稅率由現時買賣雙方各付0.13%、合共0.26%，下調至賣方免稅，買方維持徵稅0.13%；下調幅度已考慮對庫房收入的影響，相信港股交投轉趨活躍，一增一減下未必令庫房收入減少。他坦言，即使下調股票印花稅後，整體交易成本仍然較高，但相信部分交投會因減稅回歸，同時鼓勵投資者長期投資，惟強調要刺激港股交投還需其他措施配合。

他又稱，長遠要刺激港股成交，須有資金流入，建議港府將香港上市的股票、本地初創企業，以及在港註冊管理的基金等納入「資本投資者入境計劃」的投資範圍。

港府早前成立促進股票市場流動性專責小組，檢視方向包括上市制度、市場結構、交易機制等。黃金錢認為，當局應盡快商討推行「新股通」，以擴大兩地股市投資者基礎和選擇、提升兩地資本市場流通量和估值。

另外，黃金錢建議，聯交所應降低有關GEM（前稱創業板）上市門檻及轉主板的要求，並研究允許於其他交易所上市的公司到GEM作第二上市，以及減輕相關上市成本和披露要求，同時吸引中小企和初創企業來港集資。

日本延長交易 競爭加劇 值得留意的是，鄰近的金融市場亦不斷推出改革提升競爭力。最新有日本東京證券交易所公布，明年11月5日起將交易時間延長30分鐘，至當地時間下午3時30分，同時引入收市後競價時段。換言之，東京交易時段將進一步接駁歐洲時段及美國時段，變相香港面對的競爭再加劇。

東交所指，將交易時間延長30分鐘，可為市場參與者爭取最多交易機會，而引入收市後競價時段，目的是提升收市價的透明度。有關改動是回應市場環境的轉變和投資者更多元化的需要，同時進一步增強對市場參與者的便利度、全球競爭力和韌性，未來會繼續向市場參與者公布訊息，以保障新系統順利實行。

本港近6年新股市場狀況