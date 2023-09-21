內地貸息不變 人幣匯價軟

人民幣貶值壓力連同上月經濟數據出現穩定迹象，緩和當局大幅降息的迫切性。中國人民銀行授權全國銀行同業拆借中心公布，9月一年期及5年期以上貸款市場報價利率（LPR）分別報3.45厘及4.2厘，兩者都維持不變。在人行上周五加量續做中期借貸便利（MLF）且操作利率保持不變下，這次LPR報價符合預期。

渣打估連續兩季降MLF 人行昨公開市場開展2,050億元（人民幣‧下同）7日期逆回購操作，以及860億元14日期操作，中標利率分別維持於1.8厘和1.95厘；單日淨投放2,260億元。

渣打認為，由於經濟存在的結構性因素且市場信心低迷，削弱傳統刺激措施的實際效力，宏觀經濟政策有必要進一步放鬆，以維持經濟持續復甦勢頭。該行維持對人行於第四季及明年首季下調MLF利率各一次，每次下調10點子的預測，並預計人行明年首季下調存款準備金率25點子。

人行：防範匯率超調 人民幣兌每美元在岸價昨日下午4時半官方收報7.2978，按日下跌35點子。離岸價日內徘徊在7.3水平，曾跌至7.3153。官方開出的中間價兌每美元報7.1732，按日上升一點子。

人行貨幣政策司司長鄒瀾昨表示，人行將繼續精準有力實施好穩健的貨幣政策，重申中國有充足的政策工具儲備，有能力、有信心、有條件維護外匯市場平穩運行，將堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，防範匯率超調風險。

他續表示，目前人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定，具有堅實基礎，下一步將綜合施策、穩定預期，堅決對單邊順周期行為予以糾偏。