城投債發行6200億飆五成

即使內地經濟面對世界復甦動力不足、境內結構性矛盾等困難與挑戰，中國4大部委包括發改委、財政部、中國人民銀行等官員昨再次齊現身，厲言反駁外界「唱衰中國」論調從來沒有實現過，更強調現在和未來也注定不會實現。惟口號式撐經濟，仍不及由地方政府融資平台（LGFV）作為發行主體的城投債回暖來得實際，整體城投債發行量在8月據報錄近6,200億元（人民幣‧下同），按月激增約五成，更創歷來單月第三高水平。

發改委副主任叢亮周三主動提及「目前，內部及外部近看空（淡）中國的雜音不少」，但他指，即使面對1998年亞洲金融危機、2008年國際金融海嘯巨大衝擊，內地經濟不僅屹立不倒，「風雨愈大，愈彰顯出中國經濟的強大韌性」，直言中國發展沒有過不去的坎。

三管齊下保基層財政 叢亮還稱，今年以來物價仍在低位運行，是需要重視，但不存在通縮。他說，物價指標屬經濟運行的滯後指標，隨着需求恢復、市場信心增強，物價整體有望逐步回升到年均值水平附近。

對於部分地方的財政運作面臨壓力的問題，財政部國庫司司長李先忠昨日表示，將加大中央財政安排對地方轉移支付的力度、充分用好財政資金直達機制、加強全國財政運行監測，三管齊下保障基層財政。

同時，今年財政部積極指導地方嚴格專案債券項目的審核把關，首8個月已下達新增專案債券額度為3.7萬億元，各地累計發行專案債券規模約2.95萬億元，完成全年新增專案債券限額的77.5%，進度提速10.8個百分點。

民企資本支出或落後 受惠一籃子化債方案，地方城投債市出現企穩迹象。內媒指天津城市基礎建設投資集團在9月發行的城投債大受市場追捧之外，外媒亦發現被視為財政實力較弱的東北黑龍江省，在8月的城投債發行量亦按月急飆近8倍等，顯示投資者對地方債違約的風險擔憂暫獲緩解。

不過，國際評級機構惠譽指，國有企業特別是央企的強勁資本開支，為上半年A股公司相關總額加速增長的主要來源，凸顯當局要求國企在投資中發揮主導作用，特別是在具重要戰略意義的領域。惟非國企對廣泛經濟狀況和情緒波動明顯更加敏感，一旦經濟逆風及疲弱情緒持續，民企的資本支出增長可能落後於國企。