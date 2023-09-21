WhatsApp預告推訂位功能追落後

中美科技競爭激烈，在通訊與社交平台應用亦是一個角力的戰場，例如美國的WhatsApp和中國的微信（WeChat），都是世界兩大通訊應用程式。當中，港人頻繁使用的WhatsApp更經常為人詬病，指功能不夠多及落後內地的WeChat。惟WhatsApp最新在印度孟買舉行的Conversations活動上，宣布將推出一系列全新功能，可以在其程式內直接訂位、點餐、預約及付款，讓用戶透過WhatsApp對話更方便快捷地與商家互動。

WhatsApp將在全球推出「流程」（Flow）功能，讓商家在WhatsApp介面提供更多體驗，用戶不需要離開對話，都可完成快速選擇火車座位、訂購餐點等活動，甚至是進行預約等動作。透過「流程」，商家可利用多樣的導航選項和自訂的表格，滿足用戶的各種需求。未來數周內，世界各地使用WhatsApp Business平台的商家將可開始使用「流程」。

商家可藉Meta驗證防冒 WhatsApp又稱將為商家提供Meta驗證功能，保障用戶與真實的商家對話。如要通過Meta驗證，商家須向Meta提交資料，展示真實性。經驗證後，他們將可獲得驗證徽章、加強型支援服務及假冒防護機制。Meta驗證亦提供額外付費功能，包括建立自訂WhatsApp專頁，方便用戶透過網絡搜尋及多裝置支援，讓顧客能獲得多位員工的回應。