美擬促半導體企減內地投資

眼見中國科企有迹象成功應對美國的技術制裁，在智能手機晶片技術上取得突破，美國自然如「熱鍋上的螞蟻」，聲言要加大圍堵。美國商務部長雷蒙多周二表示，對其上月訪華期間華為推出新產品感到「不悅」，但尚未掌握華為能大量生產採用7納米晶片智慧手機的證據；美國眾議院中國委員會主席加拉格爾據報計劃與當地半導體產業集團會面，討論減少對華投資以及可能運往中國的半導體製造機器的數量，而他所在的特別委員會已向拜登政府施壓，要求在向中國出口美國技術問題上採取更強硬的立場。

美國半導體協會代表包括英偉達（Nvidia）和英特爾（Intel）在內的美國主要晶片公司，這些公司對中國的銷售都受到近期美國出口規定變化的影響。據報相關會議原定在本月19日舉行，但後來被推遲，目前尚未重新安排確實日期。加拉格爾主張進一步收緊美國去年10月頒布禁止向中國出售先進人工智能晶片的規定，將不太先進的晶片也納入名單，變相要打爛美企更多「飯碗」！

德或禁5G用華為中興設備 作為美國的盟友，歐盟成員國亦在加緊配合圍堵中國科技的力度。消息引述德國政府官員指，內政部計劃強制當地電訊商的5G網絡停用華為及中興的設備，具體是要求電訊商在2026年或之前，為5G網絡移除華為及中興的關鍵零件，但會分階段進行，避免對服務造成太大影響，惟聯邦政府所在的柏林等地應完全禁止使用中國技術。這意味德國電訊及Vodafone等營運商需要在限期前將無線電接入網絡及交通網絡內的中國零件比例降至最多25%。統計顯示，目前德國的5G無線電接入網絡中，華為佔59%。

德國內政部認為，有迫切必要避免北溪二號天然氣管道、過分依賴單一國家的問題。有關計劃或在下周向內閣提出，惟或會受數碼事務部以憂慮當地數碼化進度緩慢為由作出反對。