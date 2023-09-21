中美科技戰掀工業革命

華為：啟動智能化戰略 為世界提供第二選擇 中美科技戰由中國科企華為上月新推出的Mate 60手機系列激起千重浪，令雙方爭霸再次打得拳來腳往。美國政界正高呼要加大對中國技術制裁之際，備受針對的華為則「一於少理」，聲言啟動全面智能化戰略，為世界提供第二選擇，更稱人們即將進入第四次工業革命，顯見兩強的科技相爭，奪取新經濟時代主導地位的對壘，並沒有轉圜的餘地！

華為創始人兼行政總裁任正非上月與國際大學生程式設計競賽（ICPC）基金會、教練及金牌得主學生進行對話，昨日ICPC官網披露內容。對話中，任正非談及美國制裁、蘋果公司（Apple Inc.）手機等話題，被問及是否為「果粉（Apple的粉絲）」時，任稱Apple是華為的老師，「有一個老師是很幸福的，可以有學習機會，有做比較的機會。若從這些角度來說我是果粉呢，也不為過。」

「美制裁是壓力也是動力」 談及美國制裁，任正非說：「美國制裁對華為是壓力也是動力」，又指被打壓前，華為把基礎平台建在美國，現在華為基本用上自己的平台，將來和美國的平台不一定在同一個基礎上運行，但互聯互通是一定的。

任還稱，當今世界，科學和技術的邊界愈來愈接近，科學轉化為技術的時間愈來愈短，如果等到大學把理論完全研究明白再去進行技術開發，就已經沒有先發優勢，沒有競爭力了，所以華為每年投入約30億至50億美元（約234億至390億港元）用於基礎理論研究，與大學共同研究看似無用的科學。

大算力成基礎 培育後代 他更道出這場中美科技戰下一競爭階段的關鍵，指「我們即將進入第四次工業革命，基礎就是大算力，第四次工業革命波瀾壯闊，其規模之大不可想像，今天的年輕人是未來大算力時代的領袖，二、三十年之內的人工智能革命，一定會看到年輕人星光閃耀。華為將擁抱全世界人才，長期穩定地支持、贊助全球和各區域大賽的組織，並開放華為全球園區，支持ICPC在華為園區舉辦的比賽，讓青少年了解產業現實的挑戰，在做題突破中能夠得獎，也讓年輕人更成長。」

任正非之女、華為副董事長孟晚舟昨於集團的全聯接大會活動上，提出「全面智能化戰略」，強調該企要為中國建立堅實的算力底座，為世界構建第二選擇。華為將持續提升軟件、硬件和雲技術融合能力，以滿足各行各業多樣性的人工智能（AI）算力需求。

該企業的戰略，與監管當局有如「同一鼻孔出氣」。工信部運行監測協調局局長陶青在國新辦政策吹風會表示，下一步將會同各地區、各部門，促進工業經濟實現質的有效提升和量的合理增長；深入實施智能製造工程，加快改造提升傳統產業；系統推進5G、智能網聯汽車、新材料等新興產業發展，開闢新領域新賽道，培育一批增長新引擎，打造競爭新優勢。

子企復供應監控鏡頭晶片 另一方面，有消息指，華為旗下晶片設計公司海思半導體（HiSilicon）今年開始重新向監控鏡頭製造商供應新造的晶片。有關晶片雖然不屬於高端科技，但海思曾是監控鏡頭領域的主要晶片供應商，2018年全球市佔曾達六成，惟在美國打壓下，2021年市佔率驟降至3.9%。