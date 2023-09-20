輪商精選：看好中石油 留意17873
油價續受石油輸出國組織及盟國（OPEC+）減產帶動，紐約期油周二曾升穿每桶92美元，布蘭特期油升抵95美元，再創今年以來新高。外媒報道指，煉油廠於需求旺季前未必趕及增加供應，原油現貨市場出現緊張情況。雪佛龍行政總裁Mike Wirth預期，油價將回升至100美元水平。紐約期油自6月中以來，累積升幅已逾30%。
油價近日持續升勢，本港上市的3大石油股於高位徘徊。中國石油(00857)股價近日於5.5至6元之間上落，今年以來累升60%，暫為最佳表現藍籌。
博京東反彈吼17519
如投資者看好正股後市，可留意中石油認購證17873，行使價6.86元，實際槓桿約12倍，12月20日到期。如計劃趁高做淡，可參考中石油認沽證18407，行使價5.05元，實際槓桿近10倍，2024年1月17日到期。
另外，中石油好友亦可留意牛證選擇，中石油牛證54380昨日新上市，收回價5.45元，為目前市場上最貼價的牛證，實際槓桿達11倍。
科技股方面，京東集團(09618)仍未止跌，昨失守120元關口，再創上市以來新低。如投資者欲部署反彈，宜選防守性較高的條款，可參考京東認購證17519，行使價143.43元，實際槓桿約5倍，2024年3月28日到期。如追沽可參考京東認沽證16621，行使價107.77元，實際槓桿近6倍，12月29日到期。
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