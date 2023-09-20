股市估市：靜觀議息 港股勢續拉鋸

本周為超級議息周，首個焦點是香港時間周四凌晨美國聯儲局公布議息結果。美國8月核心消費物價指數（CPI）符預期回落，9月如無意外聯儲局將按兵不動，市場最關注是年內加息及明年減息的線索。不過，近期油價堅挺，CPI料有上升風險，或令決議更加複雜。

市場觀望氣氛濃厚，港股成交繼續淡靜，料有待美國利率前景明朗化，以及內地政策見效，恒生指數才能向上突破，短期料於18,000點關口拉鋸。

內地8月社會消費品零售總額3.79萬億元人民幣，按年增長4.6%，高過市場預期升3%。其中，除汽車以外的消費品零售額3.38萬億元人民幣，增長5.1%。消費市場初步好轉，但持續性有待觀察，重要指標包括十一長假期及雙十一等消費出行數據。

儘管體育用品行業短期仍然面對消費意欲審慎的問題，但相信安踏全球化多品牌策略有助搶佔市場份額。短期而言，安踏10月將召開投資者日，料會談及品牌策略，而分拆Amer Sports上市的消息，有望成為股價催化劑。

基於海外市場毛利率較高，泡泡瑪特下半年海外開店有所提速，加快拓展國際市場，有利毛利率改善。現價對應約23倍2024財年預測市盈率，較近一年平均估值折讓近9%。知識產權（IP）價值料可跨媒界釋放，配合海外擴張，盈利前景改善，上望目標價27.9元，支持位21.5元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）