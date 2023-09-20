宏觀分析：高息環境有利增長型企業

隨着現有債務到期並需以更高利率為債務再融資，增長型企業相對防守型和周期型企業的利息支出阻力較小，成本優勢應逐漸擴大，或能擴大增長股在較高利率環境下對比防守股和周期股的估值溢價。

自1990年代初以來，標普500指數成分股的利息開支佔總債務百分比，通常追蹤投資級別企業債收益率，投資級別企業債收益率下跌對標指盈利表現正面。按1990年代初期以來的平均值估算，投資級別企業債收益率每下降100點子，標指的毛利率就會增加11點子。

受降信用評級影響較小 由於標普500企業在2020年延長其債務期限，因此從利息支出角度分析，預計利率上升對指數層面的影響不會像歷史關係般顯著。標指成分股自2020年低利率期間平均拉長其長期債務加權期限約1.5年，如果利率穩定維持在更高水平，在加息周期前延長債務期限應能順滑利息支出增長。

標普500增長型公司在加息周期之前延長債務期限方面做得更好，在利率處歷史低位鎖定較低企業利息成本。由於增長型企業的票面利率比其他板塊企業低，導致增長型企業在其他條件相同的情況下，面對較小的新增利息開支逆風。

另一方面，增長型企業的市值加權平均信用評級（AA-）比周期型企業（A）和防守型企業（A）高兩個等級，而增長型企業屬「BBB」級別的債券發行人相對更廣泛指數佔比較小，如果信貸狀況惡化，增長型企業可能較少受信用評級下降影響。

現金利息收入發揮優勢 從利息收入角度看，雖然利率上升增加新增利息開支，但亦可為現金餘額賺取更多利息收入以抵銷利息開支上升影響。現金類資產主要集中在增長型企業中，其現金債務比率為53%，周期型企業為28%，防守型企業為14%，增長型企業現金類資產明顯高於更廣泛指數。

如果短期利率保持在高位，增長型企業的現金利息收入將再次成為其相對優勢。因此，增長股估值與利率的關係可能比傳統更為多元。再融資利率高企時間愈長，對增長股較高的現金收入能力的正面影響就更為明顯。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪