上環商廈全層7.7億轉讓

工商物業市況趨穩，鄧成波家族趁勢放售西貢5幢工業大廈，叫價14億元，平均呎價約3,655元，惟較購入價低約26%。該批工廈位於康定路1號、2號、6號、7號及9號，佔地逾12.95萬方呎，透過世邦魏理仕以公開招募意向書形式出售，亦可選擇購入獨立全幢物業，截止日期為11月16日。

該行指出，每座物業總樓面面積53,138至100,583方呎，樓高3至4層，買家可考慮改裝成凍倉、迷你倉、數據中心或汽車相關用途等。業主之前已獲城規會批准於項目發展安老院等，提供1,127個床位，涉及樓面約25.1萬方呎。同時，物業地帶被劃為住宅（戊類）1，亦可向城規會申請重建住宅。