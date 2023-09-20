二手受壓：海傲灣劈163萬易手 4年貶25%

新盤連環低開，重創二手市場，尤其是半新盤更是賣一間、蝕一間。油塘海傲灣一房海景戶劈價163萬元，以505萬元沽，約4年帳貶約25%。

美聯陳春輝指，上址為1B座高層E室，實用面積約264方呎，原叫價668萬元，減價約24.4%後獲用家承接，呎價約19,129元。原業主於2019年5月以673.5萬元購入，帳面蝕讓168.5萬元。

將軍澳日出康城二手樓為近期的蝕讓黑點。中原柯勇指，LP6的1座高層C室兩房戶，實用面積約516方呎，最新以842萬元易手，呎價約16,318元，約4年帳蝕58萬元。

該行胡耀祖稱，馬鞍山銀湖‧天峰3座低層C室兩房戶，減價至845萬元成交，呎價約15,364元，原業主持貨約5年，帳面蝕約25萬元。

太古城兩房則王傳賣807萬 藍籌屋苑亦被波及。市場消息透露，鰂魚涌太古城金星閣極低層單位，實用面積約582方呎，兩房則王，曾叫價1,200萬元，最近已減至850萬元。市傳上述單位剛以807萬元沽，屬同類型單位近年低位，呎價約13,866元，原業主持貨約3年，帳面蝕逾190萬元。

事實上，二手業主持續擴大減幅，成交價尋底。美聯吳立輝表示，沙田偉華中心3座高層E室，實用面積約358方呎，有裝修，望城門河景，開價600萬元放售。原業主居於澳洲，見近日市場頻頻蝕賣，銀行又調高息率，即減價至530萬元套現，更特意回港簽約，呎價約14,804元，屬同類型單位今年低位。

居屋市場也低迷。中原陳智生稱，屯門美樂花園6座高層E室三房海景戶，實用面積約695方呎，6月於已補價自由市場以670萬元放盤，累減116.2萬元，終以553.8萬元易手，呎價約7,968元，較銀行估價低100萬元。屋苑9月平均實用呎價約7,889元，按月跌約11%。