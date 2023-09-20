九龍現樓呎價萬八

文曜首推31個單位 平去年同區項目開價25% 樓市下行，發展商不惜蝕本散貨。建灝地產旗下的馬頭角聯合道翻新項目文曜，昨公布首張價單，提供31伙，折實平均呎價約18,488元，較同區去年5月推出的新盤首批低約25%。發展商揚言，是次以低於成本價賣樓，是「賣一件」、「蝕一件」。

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目成本價為每方呎20,600元，是次定價可謂「賣大包益買家」，並形容為「九龍塘41名校網爆筍價」。首批單位涵蓋一至三房，實用面積379至904方呎。

入場費598.8萬 價單提供兩種建築期付款計劃，折實價598.8萬元起，單位為3樓D室一房戶，實用面積379方呎，折實呎價約15,799元，首批只有該伙單位折實價為「5字頭」。該盤日前起已對公眾開放現樓示範單位，昨日開價後更隨即出現排隊參觀人龍。

項目不屬全新盤，不受一手住宅銷售條例所限，將以先到先得形式預留單位予有興趣買家，市傳至昨日有7伙已被預留。資料顯示，同區瓏碧去年首批50伙折實平均呎價約24,520元。

傳4日收票2900張 市傳項目過去4日累接約2,900張入票，暫超額逾17倍。

將以價單形式發售的單位涵蓋開放式至三房，折實價312.5萬至840.6萬元，折實呎價9,168至12,088元。發售當日會劃分兩個時段揀樓，優先的A組買家須購兩至4伙，或至少一伙三房，B組買家則可購一至兩伙。至於周日招標發售的特色戶全部位於第5座，包括一伙連平台戶及9伙頂層連天台戶。

BAKER CIRCLE 3期累沽428伙 市區樓盤頻頻軟銷，恒基地產( 00012 )的紅磡BAKER CIRCLE已推出的3期累售428伙，套現約26.1億元，平均呎價約21,685元。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民稱，項目第1期將在明年首季入伙，預料隨着經濟復甦，市況將趨穩定。

同系鰂魚涌THE HOLBORN昨連錄兩宗成交，共涉1,246.03萬元。包括B座26樓B3室一房戶，成交價644.95萬元，呎價約25,292元。

傲玟招標售11單位 何文田傲玟新近招標沽出11伙，成交價1,668.2萬至3,163.5萬元，涉額近2.8億元，成交呎價19,000至22,200元，較2021年3月前售出的19伙平均呎價低至少約24%。

文曜昨日開價之後，隨即出現排隊參觀人龍。 凱和山首輪銷售於本周五截票。圖為路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰。 文曜首張價單詳情 林達民（右）表示，BAKER CIRCLE舉行連串慶中秋活動，包括燈籠工作坊。