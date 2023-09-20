●港股交投一潭死水，有外資券商打退堂鼓！進軍香港市場約兩年的美資券商喜鵲證券（Magpie Securities）宣布，計劃結束向散戶提供證券交易服務，9月25日起只能沽出，而Magpie Invest App將於10月25日起正式停止運作。