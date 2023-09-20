簡訊一覽
●港股交投一潭死水，有外資券商打退堂鼓！進軍香港市場約兩年的美資券商喜鵲證券（Magpie Securities）宣布，計劃結束向散戶提供證券交易服務，9月25日起只能沽出，而Magpie Invest App將於10月25日起正式停止運作。
●聯邦制藥(03933)接獲控股股東蔡氏家族及其家族信託旗下的Heren Far East通知，於周一與一名配售代理訂立配售協議，向承配人配售Heren手持最多6,400萬股公司股份，每股作價7.33元，佔已發行股本約3.52%，若條件達成料交易將於本周四完成。完成後，蔡氏家族及其家族信託的持股量為約48.92%。該股昨日收報6.97元，跌14.27%。
●蔚來集團(09866)宣布，擬發行本金總額5億美元、於2029年10月15日到期的可轉換優先債券，以及本金總額5億美元、於2030年到期10月15日到期可轉換優先債券，初始購買者可自債券發行日起計30日內行使選擇權，以增購上述兩批債券各最多本金總額7,500萬美元。
●知識產權（IP）代理及授權公司羚邦集團(02230)主席兼行政總裁趙小燕表示，在IP紅利、展攤規模增加等帶動下，銷售增幅超過一倍，遠勝原預期雙位數增幅，認為未來幾年是動漫發展的黃金時期，維持全年收入增長雙位數目標，並透露擬在印度設立辦事處。
●京東物流(02618)宣布，旗下一架京東航空B737-800BCF全貨機，由深圳機場飛抵越南胡志明市的新山一機場，在完成裝卸後滿載貨物飛返深圳，標誌其正式開通「深圳往返胡志明」國際貨運航線。
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