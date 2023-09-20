絲絲講場：豐田3分鐘鑄造1/3架電動車

全球電動車競賽，中國競爭力領先，日本車企都喺度急起直追，包括日本第一大車企豐田（Toyota）。最新豐田就公開其開發以約3分鐘即可令三分之一嘅電動車身一體成型嘅技術，冀藉住喺生產上嘅變革，目標喺2030年銷售350萬輛純電動車，並將組裝工序同投資等削半，以全面提升競爭力。

一體化壓鑄省時慳工序 日媒就話，今次係豐田旗下位於愛知縣三好市嘅明知工廠公開「一體化壓鑄」設備，將熔化嘅鋁注入模具，由攝氏700度一下子冷卻到攝氏250度，並喺凝固後取出；只需一個零部件同埋一道工序就可完成後部車身三分之一嘅鑄造，並計劃進一步縮短時間，將工序縮短至約3分鐘。

原來過去造車，後部車身嘅生產過程多達86個零部件、33道工序，共計需要花費數小時。豐田預計喺2026年投放市場嘅電車將採用該技術，將車身分為前部、中間、後部3個部分，後部同埋前部將採用一體化壓鑄技術嚟成型，預計車身前部嘅生產過程將由91個零部件、51道工序減少到一個零部件、一道工序。

呢場電車競賽，鬥嘅係造車新技術，豐田等日本汽車廠輸在起步遲，如今要追回失地，自然係吃力啲，但都應該好過歐洲車廠。難怪歐盟要出橫招，針對中國電動車搞反傾銷調查，但始終都要歐洲車廠爭氣，否則貿易壁壘實不利消費者同產業發展，最終難逃被淘汰嘅命運！

余絲韻