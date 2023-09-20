內地上月進口日本水產大跌七成

中國因應日本排放福島核污水，上月24日起全面暫停日本水產品進口後，中國海關總署數據顯示，日本8月份出口中國水產按年大跌70%，從日本進口的魚類等水產品下降至2,074萬美元（約1.61億港元），跌幅與7月的33%相比顯著擴大，而且創自2020年8月以來最大跌幅，反映禁令影響已率先在8月最後一周浮現。

化妝品輸入持續負增長 中國海關總署日前公布與主要國家和地區之間的各個領域貿易數據，顯示除了水產品進口銳挫，進口化妝品在「一片抵制日貨潮」之下亦下跌，其中日本化妝品相關產品減少22%，而化妝品進口額較大的法國和南韓也下跌20至30%。有分析認為，中國的化妝品整體進口自4月起持續負增長，在一定程度上反映民眾內需消費有所停滯。

與此同時，據外媒報道，由於內地在2021年實施新規，規定化妝品企業必須披露產品中的每種成分及精確用量，並要將所有原料供應商的地址及成分的組裝地點，上傳到一個中文數據庫，因而令外國公司擔心，相關細節可能變相令低成本的中國製造商抄襲他們的產品。據指，歐盟和包括美國、日本在內的11個化妝品出口國正敦促中國廢除規定。

向華出口水產日企164家 此外，日本調查公司帝國徵信（Teikoku Databank）早前公布的調查結果稱，現時向中國出口的日本食品相關企業逾700家。其中，與水產品相關的企業有164家，較2019年增加90%。調查對象包括截至2023年8月直接或間接向中國出口的日本企業，在全部產業的9,270家企業中，食品企業為727家。