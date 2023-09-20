旱災打擊收成 全球橄欖油價爆升1.3倍

大宗商品中，石油價格高歌猛進之際，西方人常用作入饌的橄欖油亦一樣狂奔。美國農業部指，全球橄欖油平均價格8月按年爆升1.3倍，一舉打破1996年的高位每噸6,246美元，其後毫無收斂迹象，9月更加達到8,900美元（約6.94萬港元）。

橄欖本身的生長周期固然是主要影響因素，可是今次的元兇乃地中海「極之乾旱」的氣候，西班牙連月旱災更是火上加油，事關該國橄欖油出口佔全球四成半，實屬另類的「產油國」。

西班牙產61萬噸少逾半 市場研究機構Mintec指出，西班牙近季橄欖油產量僅61萬噸，與傳統上130萬至150萬噸相比「腰斬」過半，南部安達路西亞地區的橄欖油本月每公斤平均售8.45歐元（約70.6港元），為該機構追蹤西班牙橄欖油價格超過20年以來前所未見，按年暴漲111%。屋漏偏逢連夜雨，其他歐洲「產油國」如意大利和希臘一樣陷於乾旱，本身通脹猖獗的土耳其早前暫時限制橄欖油出口，使形勢更加棘手。

正如需求定律所示，近日很多國家的橄欖油消費不是持平就是減少，美國農業部亦估計，高價會繼續遏抑需求，問題是橄欖油在飲食傳統中的地位很難被其他植物油取替，況且今年歉收會影響到明年的供應，一旦來年氣候依然如此酷熱和乾旱就不堪設想。

商家初榨油接連被盜 Mintec稱，下月理應有新一批收成，但也不排除存貨會在此之前已告「清倉」，癱瘓供應。事實上，西班牙橄欖油生產商Marin Serrano El Lagar早前有約5萬公升的特級初榨橄欖油遭盜竊，市值超過42萬歐元（約350.83萬港元），同業Terraverne亦有6,000公升的特級初榨橄欖油被盜，市值大約5萬歐元，「無寶不落」的匪徒連該企的電腦、辦公桌、風扇和座椅都不放過。

美國農業部已下調本月底止年度的全球橄欖油產量預測至249萬噸，下年度預測則降至294萬噸。