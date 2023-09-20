油價年內勢闖100關

憂供應趨緊 紐油布油齊創10個月高 國際原油價格連升多個交易日，繼周一晚美國時段升至10個月高位後，昨日在亞洲時段繼續向上，紐約期油曾升逾1%，一度高見91.68美元一桶，倫敦布蘭特期油升約0.7%，高見95.27美元。市場繼續憂慮美國頁岩油產量下降，加上沙特阿拉伯和俄羅斯延長石油減產行動，將令原油供應轉趨緊張，今年內油價或可挑戰100美元大關。

美國能源情報署（EIA）預測，美國頁岩油產量最高地區於10月份石油產量將下降至每日939.3萬桶，為今年5月以來最低水平，並且將會連續3個月下跌。

雪佛龍：高油價累全球經濟 如按周計，油價亦連漲3周，主要因為9月初時沙特和俄羅斯兩大產油國宣布自願減產行動延長至今年底，涉及每日減產100萬桶和減少每日出口30萬桶原油。沙特能源部長阿卜杜勒阿齊茲再次為減產解畫，指「我們可以減產更多，也可以增產，但前提是我們想清楚地傳達出訊息」，並重申減產不是為了抬高價格，強調所有決定都希望適時，這涉及要掌握清楚的數據和方向，「使我們可以在安舒區之中做出決定」。

被問到油價會否升至100美元，美國石化能源公司雪佛龍（Chevron）行政總裁Mike Wirth坦言，「看起來確實是這樣，我們肯定正在朝這個方向前進，因為供應正在收緊，庫存正在減少」，且油價升會拖累美國以至全球經濟。惟他認為，由於全球的經濟潛在驅動力仍然健康，至目前為止世界應可承受這一波油價上升。

另外，在需求方面，戲劇性地上映了國際組織與石油供應方的口水戰。原因是總部設在巴黎的國際能源機構（IEA）上周最新預測指出，全球尤其是中國的電動汽車使用量正在增長，將令石油需求將在2030年之前達到峰值。

就此，阿卜杜勒阿齊茲反駁道，「他們（IEA）警告的事情都從來沒有發生過，請告訴我曾幾何時他們的預測是準確成真。但是，你要知道，他們的角色現在已由市場預測和評估機構，變為政治倡導機構」。

阿美估2050石油日耗1.1億桶 全球最大石油公司沙特阿美行政總裁納賽爾亦反對IEA的預測，直言該預測是建基於不切實際的假設之上；又指市場對能源轉型的錯誤估計，令眾多事情失控。他預期，到2050年，全球每日石油消耗量將達1.1億桶。

美國最大石油公司埃克森美孚行政總裁Darren Woods也附和其競爭對手，稱政府應繼續容許化石燃料行業發展，否則會令能源轉型變得更加困難，不認為目前科技發展可以令社會不再需要化石燃料。他表示，該公司將繼續投資於去碳化的領域，亦會繼續拓展化石燃料供應，以滿足大眾的需求。

布蘭特期油節節向上