魯比尼促歐英續加息

歐洲央行上周意外地宣布加息0.25厘，令市場大感意外。最新修訂的數據也顯示，歐元區8月的調和消費物價指數（HICP）按年增幅上調至5.3%，較此前略高0.1個百分點，似乎反映歐洲通脹仍存在反彈風險。人稱「末日博士」的著名經濟學家魯比尼更表示，歐元區及英國有必要繼續加息，以防止滯脹。

滯脹是指經濟停止增長（甚至倒退）的同時，通脹依然長期持續高企。雖然歐洲央行在上周暗示利率或已見頂，似乎擔心過度加息不利於經濟。不過，魯比尼卻持有完全相反的看法，直言「任何談論寬鬆貨幣政策的言論也為時尚早」，因為歐洲及英國所面臨的困境較美國嚴重，包括物價仍在快速上漲。

魯比尼認為，英倫銀行應該把政策利率上調至5.75厘；目前該利率為5.25厘，市場預期周四會再加息0.25厘。

英央行：影子銀行惹憂 另邊廂，英倫銀行副行長伍茲（Sam Woods）表示，由於加息的影響，英國銀行業的信貸損失亦不斷增長。不過，即使拖欠還款的數字有所上升，也是在低基數的前提之下，故他認為不必過度驚訝。

他更擔心的是所謂的「影子銀行」體系──即提供金融中介服務及貸款的機構，這些機構的監管條件較普通銀行更寬鬆。伍茲表示，正密切關注相關領域的風險，並對此保持「高度警覺」。他又提到中國房地產危機，稱有一些英國銀行在內房市場「非常活躍」，因此對此特別關注。