BIS籲勿低估通脹高企風險

國際清算銀行（BIS）發表季度報告，促請投資者做好準備，以應對全球利率長期的不可預測性，及金融體系不斷上升的壓力；又強調不能低估通脹居高不下，以至主要央行將維持借貸成本在當前高位的可能。經合組織（OECD）亦指，通脹持續存在對全球經濟構成重大下行風險，故下調明年全球經濟增長預測至2.7%，低於6月時估計的2.9%。

BIS認為，市場可能忽略通脹餘震，這可能引發新一波破產潮和房地產價格下跌。該行貨幣與經濟部門負責人Claudio Borio指，信貸增長明顯受到擠壓，表明銀行正在提高借貸成本並限制信貸獲取，迫使企業瀕臨破產，且資產價格特別是房地產價格，已經開始下跌。

一旦通脹未如預期般迅速下降，意味明年的減息亦可能推遲。他續指，目前為止所看到的市場混亂或壓力主要與利率風險有關，但問題是整個金融體系如何吸收上述的放緩及損失。

OECD削華今明年經濟預測 OECD在報告指出，近期全球前景受到大多數主要央行貨幣政策緊縮，以及中國經濟壓力日益明顯所影響，企業和消費者信心都下降。即使目前料今年世界經濟將增長3%，高於6月時預測的2.7%，OECD卻不諱言全球增長將放緩，並形容今、明兩年經濟增長仍低於趨勢水平，更預期通脹將高於大多數經濟體央行的目標。

OECD相信，全球經濟下行風險主要來自中國經濟放緩幅度恐超預期、油價續上漲，故最新將中國今年經濟增長預測下調至5.1%，2024年料放緩至4.6%，低於此前預測的5.4%及5.1%。美國今、明兩年經濟卻獲上調，由1.6%及1%上調到2.2%及1.3%。該組織秘書長Mathias Cormann提醒，宏觀經濟政策的首要任務是降通脹和重建財政緩衝，同時各國需採取政策行動減少貿易壁壘。