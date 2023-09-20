日官員：超寬鬆幣策最終將結束

日本央行周五將公布議息結果，市場正聚焦央行會否發出明確的收緊貨幣政策信號。此前，日本經濟產業大臣西村康稔預告，隨着當地通脹加速，日央行的超寬鬆幣策最終將會結束。不過，消息並未對日圓有太大刺激作用，日圓兌每美元昨日繼續在10個月低位徘徊，曾見147.89，折合每百日圓兌港元在5.28算。

西村康稔在內閣會議後的例行新聞發布會上表示，自新冠疫情和俄羅斯入侵烏克蘭等各種影響經濟的事件發生以來，日本央行一直維持寬鬆貨幣政策。不過，日本通脹現正加速，而鑑於全球經濟形勢，央行會在某個時候將貨幣政策邁向正常化發展。

惟他同時表示，無法判斷日央行何時加息，指貨幣政策應由央行自行決定；又強調央行如何幫助企業抵禦加息影響至關重要，所以當地生產率需要提高，且提高工資的小企業需要得到支持。

央行對收緊傳未達共識 另邊廂，有指日央行內部現時對收緊貨幣政策仍未達成共識。市傳央行委員因應當地薪酬前景充滿不確定因素，傾向認為貨幣政策宜按兵不動，未能就何時結束負利率及孳息率曲線控制政策作出共識，亦有委員認為，全球經濟前景的不確定性非常高，對日本經濟構成巨大風險，尤其是美國經濟表現搖擺不定，將對日本企業明年能否繼續加薪起重要決定作用。

澳新銀行預期，日央行幣策在議息後不會出現重大變化，暫時維持現有的貨幣政策框架，但料央行的議息聲明措詞會稍作轉變。

另瑞銀證券日本首席經濟學家Masamichi Adachi認為，相比上任行長黑田東彥的處事作風，植田和男是比較優秀、理性的溝通者，展現出能隨經濟變化調整政策的能力，但因美國經濟展望和日本的春季勞資談判（又稱春鬥）具不確定性，這些都是植田要實現幣策正常化前，必須檢視的項目。