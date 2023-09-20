社科院倡擴進口避免多持美債

中國把巨額外匯儲備投資美國國債，一直承受被美國「卡脖子」的風險，大舉沽售又會衝擊市場和經濟。中國社會科學院學部委員余永定認為，為維護海外資產安全，中國應擴大進口需求，把長期積累的美元「借條」（指美債）換成內地經濟增長所需要的實際資源。

余永定撰文表示，美元武器化徹底破壞了國際貨幣體系的國家信用，中國應該把握這個讓人民幣國際地位上升的機會，亦要充分考慮新挑戰。

正常情況下，他指，人民幣國際化可降低中國企業的匯率風險和交易成本，但如果美國決定凍結或扣押中國的資產，拒絕償還對中國的債務，即使中國對美國的債權是美國發行的熊貓債，也沒有辦法阻止美國這樣做。在這種極端情況下，中國對美國的債權是人民幣債權還是美元債權並不重要。

調整國際收支投資結構 余永定續表示，解決中國海外資產安全性問題的出路不在於人民幣國際化，而在於「加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局」。中國必須加快對經濟結構的調整，依靠內需而不是外需驅動經濟增長。

從短期來看，他認為，中國應透過刺激投資和消費的需求，提高經濟增長速度，進而擴大進口需求。從長期來看，要透過結構改革，改變企業激勵機制，擴大進口需求，穩定出口，實現對外貿易的平衡，甚至不排除在某一時期容忍貿易逆差。同時，中國也應該盡快對國際收支結構和海外投資頭寸結構進行調整，以提高海外淨資產的收益率，盡快扭轉長達十多年的投資收入逆差的局面。