美欠債257萬億史上最癲

平均每日還息156億 華美債持倉14年低 美國作為全球最大經濟體，一直靠着其金融及經濟地位，通過大舉發債為其巨額公共開支埋單。最新數據顯示，美國政府債務規模已突破33萬億美元（約257萬億港元），續創歷史新高。這種靠發債來維持開支的方式，實際上是一條不歸路。有研究指出，美國政府平均每日還息成本（不計本金）已接近20億美元（約156億港元）。與此同時，海外債主繼續承接新發行美債的能力明顯下降，中國的美債持倉量亦跌至14年新低。

智庫警告已威脅未來經濟 由已故美國商務部前部長、私募巨頭黑石集團聯合創始人彼得森成立的智庫組織Peter G. Peterson Foundation（PGPF），一直以來專注美國的債務與財政議題。該組織最近發表的一份報告指出，美國巨額且不斷增長的債務已「威脅到未來的經濟」，更警告美國「已走上一條不可持續的道路」。

PGPF指出，美國政府所背負的33萬億美元債務，基本上等同於中國、日本、德國、印度、英國共5個大國的經濟規模相加在一起。按照目前的債務增長趨勢，在10年之內，美國政府的利息支出將會升至極高水平，甚至超過「研發、基建及教育」3大領域加起來的政府開支。

如此龐大的債務勢必會限制政府的支出，不利應對潛在的經濟低潮。不過，一直支持新興凱恩斯經濟學主義的美國財長耶倫，卻始終無視日益惡化的債務與財政危機。她在接受媒體訪問時表示，美國政府支付的淨利息佔國內生產總值（GDP）比例，仍處於「一個非常合理的水平」。

她又表示，不擔心聯邦政府的支出計劃令財政赤字惡化。根據聯儲局的數據，去年美國政府的利息支出佔GDP約1.86%，與1960年以來約2%的歷史水平相近。

不過，隨着今年以來聯儲局繼續加息，加上原有的債務到期後以更高的利率續發，可以肯定的是今年美國政府的利息支出必然會大增。再者，隨着美國發債規模不斷增長，加上聯儲局持續「縮表」在市場上拋售美債，到底市場能否消化不斷增長的美國國債供應也是一大疑問。

美國財政部的國際資本流動報告（TIC）顯示，7月份中國持有的美債金額為8,218.08億美元，為2009年5月以來新低。

從交易資金流數據來看，中國投資者單月淨出售112.03億美元的長期美國國債，為事隔一個月再錄得淨出售。此外，中國投資者亦同樣淨賣出美國股票。

中日料需托匯 恐減持套現 考慮到近期中國接連的減息與降準等救市措施，若官方不欲人民幣過度貶值，則勢必要動員在市場上買入人民幣撐匯。因此，無論是中國官方還是民間，未來恐怕亦難以有多餘的外匯儲備用於購買美債，甚至可能反過來要賣美債套現美元，用於支持人民幣匯率。

至於作為美國政府最大「海外債主」的日本，7月份僅淨買入31.11億美元的美債，完全不足以抵銷中國的沽售規模。考慮到日本同樣也有着潛在的托匯需求，也不排除日本官方在某個時間點需要出售手頭上的美債。

美國政府債務持續增長