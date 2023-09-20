港最自由經濟體寶座 逾半世紀首度失落

香港首次失落最自由經濟體寶座！由加拿大菲沙研究所（Fraser Institute）發布的2023年《世界經濟自由度報告》中，香港是該行報告指數發布53年來首次失落第一位，被新加坡後來居上，並預計在未來與首位寶座愈行愈遠。

本年度的報告，是以2021年所得的資訊作為基準。第3至10最自由經濟體排名分別是瑞士、新西蘭、美國、愛爾蘭、丹麥、澳洲、英國及加拿大。

監管限制增 得分勢續跌 對於香港經濟自由度向下行，負責該報告的發言人Fred McMahon表示，政治對自由度的壓抑未來只會令香港得分跌得更多。包括新的監管准入壁壘、對外國勞動力就業的限制，以及商業成本的增加等。同時，對法律的干預，使本地的法律制度和產權的得分下降。

菲沙研究所高級研究員Matthew Mitchell指，香港最近的轉變是經濟自由與公民和政治自由密切相關的一個例子。公營部門嘗試控制私營部門，將無可避免地削弱經濟自由度，他說：「香港的繁榮或會因此受影響」。

其他主要國家或地區的經濟自由度排名，日本、德國、南韓分別位列第20、23、42位；受美國力捧的印度在87位，高於俄羅斯和內地的104和111位。排名倒數三甲則分別為委內瑞拉、津巴布韋和敍利亞。