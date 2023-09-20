在華美企投資信心破底

國際地緣政治緊張，以及疫後經濟復甦「不似預期」等問題，令美國企業在華投資的信心跌至谷底。上海美國商會公布的最新調查顯示，其會員企業對中國未來5年前景持樂觀看法跌至52%，創調查發布以來的新低。該會會長Sean Stein坦言，對外國投資者而言，中國愈來愈具挑戰性。

本次調查有325間美企受訪，被問到甚麼是最大挑戰時，60%回答美中關係，回答經濟放緩的比例也有60%。有七成受訪者認為，數據本地化和網絡安全的要求窒礙營商。

四成擬轉攻其他地方 另外，四成企業正計劃或正在把原來投放於中國的投資導出至其他地方，按年增加6個百分點，東南亞則是最受歡迎的替代地點。承受與中國脫鈎壓力的企業中，三分之二把主因指向美國政策，而非中國政策。

Sean Stein謂，商人最需要就是對未來的能見度和可預測性，可是從不同行業公司的反饋，中國的法律法規環境變得更不透明和更不肯定。同樣地，這些公司指，經過多年緩慢的改進，愈來愈多公司反映知識產權的挑戰正在拖業務的後腿，而地緣政治緊張局勢也使營運更不確定、更具挑戰。

惟他亦「補鑊」指出，中美高規格官員近期互相到訪的舉動令人鼓舞，雙方並已作出行動去穩定雙邊關係。而上月內地的多項改革，反映中方致力改善投資環境，一旦實行，應該可以減少不明朗及回復投資信心。

就美企對華投資的樂觀程度跌至谷底，內地外交部發言人回應指，中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有變，超大規模的市場和完備產業體系的突出優勢也沒有改變。中國將一如既往地歡迎外國企業在華投資經營，也將繼續致力於為各國企業提供優質的營商環境。