貝萊德智庫降中國股票評級

內地經濟救市政策未能即時減退房企以至地方政府債務風險，加上市場靜待本周美國聯儲局的議息結果，拖累A股交投氣氛周二明顯降溫，滬、深市成交金額繼續萎縮，全日只有約6,349億元（人民幣‧下同），創今年以來單日新低。貝萊德智庫（BII）警告，內地經濟結構性挑戰將影響長遠增長，故將中國股票評級從「增持」下調至「中性」。

貝萊德智庫將中國股票降級的理由，主要是基於對中國房地產行業的危機憂慮，以及刺激措施提振作用有限的質疑。報告提到，內地經濟增長已放緩，且政策刺激的力度不像過去般大。同時，結構性挑戰意味着長期的增長可能惡化，而目前地緣政治風險未見新進展。考慮到內地經濟放緩所帶來的溢出影響，該機構將新興市場股票評級下調至「中性」。

昨日滬、深兩市午後表現呆滯，滬綜指全日收報3,124點，跌幅不足一點；深成指及深圳創業板分別轉跌0.73%及0.88%，收報10,125點及2,002點；北向資金全日透過滬深股通淨賣出24.22億元。

跨境理財通6萬人參與 瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪認為，市場基本面和股價表現之間的分化可能由情緒低迷所致，需要時間才能扭轉；但從部分指標來看，市場可望觸底，A股在當前情況下，有理由更加樂觀。王解釋，A股外資單月賣出額度、人民幣匯率和10年期國債孳息率均處於較極端水平，且A股交易量較低，歷史經驗顯示，這些迹象均表明股市可能已觸底。

另外，中國人民銀行廣東省分行統計顯示，截至今年9月10日，自2021年10月19日參與粵港澳大灣區「跨境理財通」的個人投資者規模已有6萬人，辦理資金涉及金額67億元。當中，今年以來個人投資者新增1.9萬人，按年增40.1%；涉資44.8億元，更增4.1倍。