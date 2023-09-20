內房債重組 股價仍不保

融創在一份聲明中表示，在非美國企業的重組案例中，進行第15章認證屬於例行程序。認證過程本身並不會改變重組協議的任何條款，境外債權人的利益將會與香港法院裁定的協議安排完全一致。

需注意的是，申請第15章認證，可防止債權人利用紐約法來規避已被香港法院裁定的重整條款，並規避履行重整條款下的相關義務。

恒大挫一成 花旗踩多腳 由於融創美元債受美國紐約法管轄，故融創在港進行重組，必須獲得第15章認證，才能夠確保在美國的有效性。融創重組方案獲通過後，公司稱，將尋求法院對計劃的批准及裁決，尋求裁決計劃的呈請將於10月5日上午9時30分聆訊。

碧桂園債展期傳獲通過 恒大極為複雜的債務重組方案把債權人分作A、C類兩組，涉及債權分別約170億美元及150億美元。業界分析重組方案要取得C組支持至為關鍵，因為據恒大4月時披露，C組重組支持協議僅取得30%以上債權人支持，遠低於A組重組支持協議77%以上支持率。

多家內地大型發展商在這一輪樓市寒冬倒下，最終走上債務重組之路，希望以時間換空間。然而，重組方案獲得通過，只是發展商恢復正常經營的第一步，畢竟中長期的償債壓力還得靠銷售或出售資產等途徑「回血」。

華寬限谷賣樓效用成疑 澳新銀行估計，內地趁「金九銀十」傳統銷售旺季前，上月底宣布新一輪寬鬆措施，或可刺激用家需求，特別是一線城市。但這種反彈速度及深度恐不及之前的周期，且考慮就業前景不確定、收入惡化及長期住房供應的潛在增加等，這輪反彈是否可持續存疑。

該行又假設，這次反彈勢頭約只及過去周期的一半，估計可能需時超過18個月，才能將住房庫存降至新冠疫情前的水平，而房地產開發投資可能到明年下半年才轉正。中信里昂指，若沒有積極的刺激措施，7月政治局會議後推出的措施，或不足以扭轉樓市的低迷局面。

融創境外債務重組方案日前已獲高票通過。圖為董事長孫宏斌。 部分內房企業債務重組進展