輪商精選：納指中線看跌 考慮10021
本周多國央行議息，利率期貨顯示，市場預期美國息口有望保持不變，並關注會後聲明會否反映加息周期完結。另本周將公布多個數據，包括新屋動工及採購經理指數等。
今年以來，納指100指數仍錄得近四成升幅，但距離高位已回落約730點，近期亦見不少投資者作相關好淡部署。截至上周五，統計市場上累計淡倉街貨總量，納指100產品的街貨量相當於超過2,200萬元，登上淡倉10大資產，排名第6。
恒指19450淡友之選
投資者如欲於聯儲局議息前開中線納指100淡倉，同時不想承受牛熊證之收回風險，可留意納指認沽證10021，行使價12,708點，2024年3月到期，實際槓桿8.5倍；相反，如短中線看好可留意納指認購證10962，行使價17,080點，12月到期，實際槓桿21.8倍。
回說港股，反映市場波動性的恒指波幅指數上周五跌至今年6月中以來低位約21.2，昨重上22之上。看好或看淡恒指的投資者，如認為議息前後波幅或上升，即後市有機會轉趨波動，可趁引伸波幅下調時低吸入場。投資者如看好後市可留意恒指認購證18525，行使價19,396點，12月到期，實際槓桿13.7倍；相反，看淡可留意恒指認沽證19450，行使價17,320點，12月到期，實際槓桿10.8倍。
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