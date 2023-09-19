產經

輪商精選：納指中線看跌 考慮10021

本周多國央行議息，利率期貨顯示，市場預期美國息口有望保持不變，並關注會後聲明會否反映加息周期完結。另本周將公布多個數據，包括新屋動工及採購經理指數等。
今年以來，納指100指數仍錄得近四成升幅，但距離高位已回落約730點，近期亦見不少投資者作相關好淡部署。截至上周五，統計市場上累計淡倉街貨總量，納指100產品的街貨量相當於超過2,200萬元，登上淡倉10大資產，排名第6。
恒指19450淡友之選
投資者如欲於聯儲局議息前開中線納指100淡倉，同時不想承受牛熊證之收回風險，可留意納指認沽證10021，行使價12,708點，2024年3月到期，實際槓桿8.5倍；相反，如短中線看好可留意納指認購證10962，行使價17,080點，12月到期，實際槓桿21.8倍。
回說港股，反映市場波動性的恒指波幅指數上周五跌至今年6月中以來低位約21.2，昨重上22之上。看好或看淡恒指的投資者，如認為議息前後波幅或上升，即後市有機會轉趨波動，可趁引伸波幅下調時低吸入場。投資者如看好後市可留意恒指認購證18525，行使價19,396點，12月到期，實際槓桿13.7倍；相反，看淡可留意恒指認沽證19450，行使價17,320點，12月到期，實際槓桿10.8倍。
本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本文由香港上海滙豐銀行有限公司（「本行」或「發行商」）發行（包括任何參考條款），僅供參考之用，並不構成邀約、游說、或建議出售或購買結構性產品。結構性產品價格可急升可急跌，投資者或會損失所有或大部分投資。本行及其委任之流通量提供者可能是結構性產品的唯一市場參與者，而結構性產品的二級市場可能有限。謹請注意，牛熊證設有強制收回機制，因此有可能提早終止，在此情況下（i）N類牛熊證投資者會損失於牛熊證的全部投資；而（ii）R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。買賣與美國指數掛鈎的結構性產品可能帶有額外風險，包括：（a）與交易日和交易時間差異有關的風險；（b）有關指數的公開資料較少，或未有提供中文版本；（c）與指數有關的政治和經濟風險（例如美國）；（d）匯率風險；（e）可能延遲結算及（f）在成分股並無交易時公布指數水平。作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。
滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
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