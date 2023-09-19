輪商精選：納指中線看跌 考慮10021

回說港股，反映市場波動性的恒指波幅指數上周五跌至今年6月中以來低位約21.2，昨重上22之上。看好或看淡恒指的投資者，如認為議息前後波幅或上升，即後市有機會轉趨波動，可趁引伸波幅下調時低吸入場。投資者如看好後市可留意恒指認購證18525，行使價19,396點，12月到期，實際槓桿13.7倍；相反，看淡可留意恒指認沽證19450，行使價17,320點，12月到期，實際槓桿10.8倍。

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