專家點評：從爆紅話題發掘潛力股

醬香拿鐵帶挈配送訂單 順豐同城是瑞幸目前的配送合作商，為每間瑞幸門店配備了駐店騎手，提供動態調節的運力網絡，可說是瑞幸背後的神助攻隊員。

該公司業務專注同城即時配送這新興服務，為商家及消費者提供同城配送服務，以及主要為物流公司提供最後一公里配送服務，已迅速成長為中國最大獨立第三方即時配送服務平台，而配送到家業務從餐飲類擴展到所謂萬物到家。

以今次「醬香拿鐵」而言，交銀國際近期已發表報告，指用瑞幸銷售額突破一億元（人民幣‧下同），以及該行估算順豐同城下半年的收入，「醬香拿鐵」訂單或可推動順豐同城日均重要客戶收入增加20%，對總收入的增長亦達10%。

受惠於本地生活和即時零售趨勢下不同業態參與者入場，即配場景日益豐富，順豐同城商機層出不窮，加上內地消費者已養成「所見即所得」的消費習慣，而公司憑藉「最後一公里」的優勢，令業績表現出色。

公司今年上半年收入較去年同期增長28.8%，增速明顯較2022年同期為快，至約57.49億元，創歷史新高；半年毛利約3.83億元，按年增長112.3%；中期毛利率較去年同期的4%，增至6.7%。公司擁有人應佔淨利潤約為3,031萬元，實現首次半年度全面盈利，而且期內經營活動所得現金亦呈淨流入狀態，高達3,432萬元。

順豐同城業務受惠國策 然而，順豐同城現價相對於歷史市銷率只有0.72倍，算被低估，對比同類型股份美團的3.32倍及達達的近一倍，有明顯吸引力。發改委已發布《關於恢復和擴大消費的措施》，即時零售、24小時生活圈等新消費模式被多次提及，針對創新消費場景，順豐同城亦配合推出不同配送方案，如水產、農特、果蔬等場景、醫藥配送、同城急送、「四輪+兩輪」等接駁送方案。符合國策發展，同時具剛性需求的行業似乎不多，投資者可予留意。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒（作者為註冊持牌人士，沒持有以上股份）