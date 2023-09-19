小瀝源兩地擬改劃住宅

政府繼續改劃土地以增住宅及商業供應，規劃署就沙田5幅地皮的修訂建議諮詢區議會，包括將兩幅小瀝源地改作私宅發展，料可建逾千伙，兩地初步估值共逾19億元。

據相關文件，上述兩幅擬改劃私宅土地，規模較大一幅位於沙田圍路及小瀝源路交界，佔地約6.46萬方呎，將由休憩用地改劃為住宅（甲類）9地帶，地積比率5倍，可建總樓面約32.29萬方呎，推算可提供約650伙。市場料每方呎樓面地價約3,700元，估值約11.9億元。

另一幅坐落插桅杆街，現為一幅約3.23萬方呎政府、機構或社區用地，計劃改劃作住宅（甲類）10用途，地積比率6倍，樓面面積約19.38萬方呎，料可建約390伙。項目將設社區設施及公眾停車場，以樓面呎價約3,700元計，初步估值約7.2億元。

沙田3休憩地轉商業 該署亦建議將區內3幅政府或休憩用地，以9.5倍地積比率改作商業發展。一幅位於小瀝源，兩幅位處石門，未來提供近133萬方呎商業樓面。另方面，美聯工商陳樂民稱，資深投資者陳秉志減價約兩成沽葵涌華榮工業大廈低層單位，成交價約1,350萬元。