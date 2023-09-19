業主急走：SEA TO SKY劈價 三房連辣招稅輸280萬

美國議息前夕，二手業主出貨態度轉急，部分蝕幅破紀錄之餘，更自付辣招稅離場。將軍澳日出康城SEA TO SKY套三房單位劈價至1,150萬元沽，不足3年連額外印花稅損手共逾280萬元。

中原伍錦基表示，上址為1座低層J室，實用面積約790方呎，6月開價1,380萬元，減價230萬元沽，呎價約14,557元。原業主2021年3月以1,315.9萬元購入，帳面貶值近13%。上述料屬項目蝕幅最大的二手轉讓個案。

AVA 228持4年半貶28% 納米樓業主更慘烈。中原歐陽振邦指，長沙灣AVA 228高層C室開放式戶，實用面積約155方呎，開價270萬元，減至258萬元成交，呎價約16,645元。原業主持貨約4年半，帳蝕101.8萬元。單位蝕幅逾28%料屬項目最大。

世紀21日昇蔡嘉駿稱，北角尚譽中層C室開放式戶，實用面積約170方呎，今年中放盤，減至340萬元售出，創屋苑入伙後新低，呎價約兩萬元，不足3年帳面蝕70萬元。原業主料需另付額外印花稅約34萬元。

各區屋苑蝕讓情況普遍。世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田帝堡城8座低層D室兩房戶，放盤8個月，減價近14%，以708萬元售，呎價約12,943元，持貨約3年帳面虧損92萬元。

朗城滙兩房賣660萬破底 中原王勤學稱，元朗朗城滙2座低層F室以660萬元沽出，呎價約12,406元，屬屋苑入伙後兩房戶最低價，約4年帳蝕154.2萬元，或貶值約19%。同區Grand YOHO 1座中層A室以725萬元沽出，創兩房戶入伙後最低，呎價約14,558元。

此外，近日放盤減幅明顯擴大。資料顯示，九龍站凱旋門朝日閣極高層B室，連車位以逾1.05億元登記售出，較7月時意向價低近30%。中原黃淑賢稱，青衣灝景灣1座高層E室，累劈220萬元，以1,230萬元沽。美聯陳昌裕指，鰂魚涌太古城廬山閣高層H室兩房戶，以約780萬元成交，屬本月最低做價，呎價約15,058元。